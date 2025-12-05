“バカ映画の巨匠”こと河崎実監督の最新作『怪獣天国』が、2026年1月23日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと予告編が解禁となった。【動画】少年と怪獣の奇妙な友情を描く『怪獣天国』予告本作は、『いかレスラー』『ギララの逆襲』などで知られる河崎監督が、実相寺昭雄監督の怪獣総登場のお祭り的企画や円谷英二監督の発言に着想を得て夢を実現、『怪獣総進撃』（1968）の11大怪獣登場を上回