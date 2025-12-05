aikoが、47枚目のシングル「Cry High Fly」を来年1月14日にリリースする。今作シングルには表題曲の「Cry High Fly」をはじめ、カップリングとして「大切だった人」「消しゴム」と「Cry High Fly(instrumental)」の全4曲、全てを新録で収録する。タイトルから各楽曲がどのような仕上がりになっているか楽しみにしてほしい。そして、前作「シネマ/カプセル」から約1年ぶりのシングルリリースとなる今作の初回限定仕様盤には、＜aiko