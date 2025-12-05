◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）２３位から浮上を狙った２０２３年賞金王の中島啓太（フリー）は２バーディー、２ボギー、１トリプルボギーの７３とスコアを落とし、通算５オーバーでホールアウトした。１８番パー３で痛恨のトリプルボギーを喫し、天を仰いだ。「トップも伸びていなかっ