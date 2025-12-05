西武は５日、日本ハムからＦＡ宣言をしていた石井一成内野手（３１）の獲得を正式に発表した。この日囲み取材に応じた広池球団本部長が、「獲得に合意しました」と明かした。石井の今季年俸はＣランクのため、人的補償は発生しない。石井は早大から２０１６年度ドラフト２位で日本ハムに入団。９年目の今季は日本ハムで正二塁手として１０８試合に出場し、打率２割５分９厘、６本塁打の成績。西武の二塁は今季、守備位置別最下