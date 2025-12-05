ロサンゼルス現地12月2日（日本時間3日）、Aurora Warehouseにて開催されたグローバルショーケース＜ennichi ’25 Japanese Music Experience LA＞が開催され、出演したf5ve、JP THE WAVY、Awich、PSYCHIC FEVERらが現地のファンに向けて熱気あふれるパフォーマンスを披露した。◆ライブ写真＜ennichi ’25 Japanese Music Experience LA＞は、一般社団法⼈カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA