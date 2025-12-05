2ケタ得点の連続試合1297でストップ米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）、劇的なブザービーター。アシストしたのはレブロン・ジェームズで、自身の偉大な記録を犠牲にし、チームの勝利を呼んだ。第4Qの最終盤。120-120の同点でカウントダウンが進んでいく。残り4秒を切ってボールを手にしたレブロンは、1秒後に八村塁