Ｊ１柏は５日、柏市内で翌日に迫った最終節のホーム町田戦へ向けて調整した。首位の鹿島とは勝ち点１差。史上５例目の最終節での逆転優勝へ向けて、ＦＷ細谷真大は「タイトルにつながる点を取りたい。しっかりエースの仕事を全うしたい」と言葉に力を込めた。今季はかねてから希望していた柏のエース番号「９」を継承。今季はＦＷ垣田裕暉が先発する試合が多くなり、出場した３５試合中２３試合が途中出場。シーズン序盤は良さ