夜光反射材で飾り付けしたツリー／提供：岡山南警察署 日暮れの時間が早くなる年末に交通事故に気を付けてもらおうと、岡山南警察署1階ロビーで4日から夜光反射材などで飾り付けをしたクリスマスツリーを展示しています。26日午後5時まで。 また信号の色で作られた星型の台紙に「交通安全の願い」を書いた先着200人に夜光反射材をプレゼントしています。 岡山県警によりますと、2024年12月に県