Japaaanでも何度か紹介している、著名な浮世絵師の作品にドラえもんたちが登場する「ドラえもん浮世絵シリーズ」がパズルになりました。これまでに発売された「ドラえもん浮世絵」より、2作品が、300ピースのジグソーパズルとして新登場。今回ジグソーパズルになったのは、葛飾北斎の「富嶽三十六景 東海道品川御殿山の不二」と歌川広重の「東海道五十三次之内 蒲原 夜之雪」をモチーフにしたドラえもん浮世絵2作品です。東海道品