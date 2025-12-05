東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の日本公開を記念して、『ズートピア2』をイメージしたメニューを発売する。【動画】上戸彩、ディズニーランドにサプライズ登場！ジュディ＆ニックとスペシャルグリーティング発売されるのはチョコドーナツ（450円）、ポップコーンのレギュラーボックス（400円）。ポップコーンはパッケージが『ズートピア2』仕様となっている