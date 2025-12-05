モデルで俳優の成瀬亜未（26）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。11月26日、緊急搬送されたことを報告した。【写真あり】約3週間前は元気な姿…緊急搬送されたことを報告した成瀬亜未の近影と報告全文成瀬は「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と報告、「検査の結果、脳への損傷はなく命に別状はありませんので、どうかご安心ください」と現状を伝えた。緊急搬送か