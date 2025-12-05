ハウス食品グループ本社はコミュニティサイト「カモンハウス」内に生活者とともに新製品や新サービスなど新しい価値を創造するコミュニティプラットフォーム「共創コミュニティ・ラボ」を開設した。「共創」に焦点を当て、アイデア募集から具現化までの開発過程を生活者と一緒に進める。主なコンテンツは?アイデア投稿（募集）?共創ルーム（調査・企画・開発）?新価値NEWS（共創事例の発信）。取り組みの第一弾として2026年1