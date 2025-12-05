LINEヤフーが運営する「Yahoo！検索」は、火山の噴火時にユーザーが迅速に、適切な行動を取れるよう噴火警戒レベルや降灰予報などの情報を集約し、検索結果上への掲出を開始した。日本には111の活火山があり、そのうち50の火山について気象庁が「常時観測火山」として24時間体制で監視している（気象庁「火山観測データ」）。「Yahoo！検索」で「噴火」と一緒に検索されている火山名の傾向調査では、検索数の多い順に「桜島」「富