■娘の死から10年 「労働時間規制の緩和に強い懸念」厚生労働省では5日、過労死等防止対策推進協議会が開かれ、大手広告会社「電通」で過労自殺した高橋まつりさん（当時24歳）の母、幸美さんが出席しました。まつりさんが亡くなってからことしのクリスマスで10年。幸美さんは「娘の死から10年経っても、娘と同じような働き方で苦しみ、命を落とす人が後を絶たないことに胸が締めつけられる思いです」と述べ、「このような状況で、