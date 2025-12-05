年末にかけて飲酒の機会が増えることから1日、熊本県警や熊本県、熊本市など5団体が、飲酒運転の根絶を呼びかけるキャンペーンをしました。 JR熊本駅でチラシなどを配り、駅構内や列車内でも飲酒運転根絶を呼びかけるアナウンスを流します。 熊本南警察署の橋本和明交通第一課長は、「大切な人の笑顔を一瞬にして奪う飲酒運転を 私たちは絶対に許しません。9飲酒運転は重大な犯罪です。絶対にしないでください。」と話