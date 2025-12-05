季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は44.99人となり、15週ぶりに減少となりましたが、41都道府県が警報レベルとなっています。【映像】患者数最多の埼玉「74.81人」に厚生労働省によりますと、11月30日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり44.99人でした。前の週は51.12人で、患者数は15週ぶりに減少となりましたが、依然、高い水準です。41都道府県が基準となる3