厚生労働省は5日、全国約3千の定点医療機関から11月24〜30日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計17万3380人で、1機関当たり44.99人だったと発表した。前週比0.88倍で減少したが、警報レベルが続いている。