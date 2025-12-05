ソフトバンクの大津亮介投手（２６）が５日に福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、球団の提示を保留した。チームでは柳町に続き２人目の保留となった。大津はプロ３年目の今季、１２試合に先発し６勝２敗、防御率１・９２の成績を残した。７月下旬に今季初勝利を上げると、後半戦は先発ローテーションを守り、リーグ連覇に貢献。阪神との日本シリーズでも第４戦に先発し、５回無失点と好投した。大津は「年に一度の話し合