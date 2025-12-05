【モデルプレス＝2025/12/05】Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』の初代バチェロレッテとして注目を集めたモデルの福田萌子が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために手作りした弁当を公開した。【写真】初代バチェロレッテ「チキンの皮がパリパリ」2歳子どもへの具沢山な手作り弁当◆福田萌子、2歳子どもへの手作り弁当披露福田は、こんがりと焼き目がついたチキンをメインに