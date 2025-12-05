TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、Billboard JAPANで華々しい成果を収めた。【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」12月5日にBillboard JAPANが発表した2025年年間チャート（集計期間：2024年11月25日〜2025年11月23日）によると、TOMORROW X TOGETHERの3枚のアルバムが「Top Albums Sales」にチャートインした。今年リリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』と日本3rdアルバム『Starkissed』がそれ