巨人は５日、球団公式ファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」会員が球団ＯＢと一緒にラウンドできるゴルフコンペ「第４回ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳゴルフ選手権」を２０２６年１月１６日に、よみうりゴルフ倶楽部（東京都稲城市）で開催すると発表した。好評につき４年連続の開催。２６年度の会員限定イベントで、現在会員でなくても入会すれば応募できる。今回は阿波野秀幸氏、古城茂幸氏、東野峻氏の３名が初出場。会員３人と