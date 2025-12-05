昨年、首都圏で発生した闇バイトによる連続強盗事件で、とうとう指示役4人が逮捕された。そのうちの一人である福地紘人容疑者（26）は16歳の頃、地元の茨城県常陸太田市で、当時17歳の高校3年生を暴行して死なせる傷害致死事件を起こしていた。＊＊＊【写真を見る】闇バイトを操ってやりたい放題やってきた「4容疑者の素顔」とSNS前編【「全員20代」首都圏連続強盗事件の指示役4人が逮捕3人は「韓国カジノ」に飛び立つ直前