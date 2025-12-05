中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月5日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は4日の記者会見で、中国とフランスの貿易は量、質共に向上し、1〜10月の貿易額は前年同期比4.1％増の687億5千万ドル（1ドル＝約155円）に上り、双方向投資も着実に伸び、270億ドルを超えたと述べた。両国は各分野の経済・貿易協力で豊かな成果を収め、中仏関係のバラスト（安定装置）や推進器としての役割を十分に果たし