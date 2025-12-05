俳優の板垣李光人（23）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に初出演。大御所俳優からの貴重な言葉を明かした。10歳から子役として活動。2015年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」では大御所俳優、北大路欣也と共演した。当時について、「北大路さんと1対1の芝居をさせていただいて。当時、僕は中1とか中2ぐらいだったんですけど、圧倒的なオーラと芝居の圧に圧倒されてた」と回想。だが、「ご本人はすごく優しくて温かい方で。僕の