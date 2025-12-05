Tumugi Worksの人気シリーズが「ふっくらとろけるブラ」として新たに生まれ変わり、2025年12月5日より展開スタート。これまで多くの女性を悩ませてきた“快適を選ぶと胸が垂れる”問題に向き合い、生地レベルから設計した次世代ノンワイヤーブラです。快適さと補正力を両立した新カテゴリーに加え、新色「Mink Brown」も登場♡毎日を心地よく、そして美しく整える新ブラとして注目が集まっています。