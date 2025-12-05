福岡県警城南署は5日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に、11月20日から12月4日までの間、国際電話番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「サイトに入会していますよね。退会手続きの方法を教えるので、送付したURLのページから指示通りに作業を進めること。プリペイドカードは持っていますか」などと言われる内容だった。同署は＋1や＋44などから始まる国際電話番号からの着信に注意しましょう