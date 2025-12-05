福岡県警小郡署は5日、小郡市の住民宅固定電話に4日午後8時ごろ、息子を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「○○（息子の名）やけど」「今風邪をひいている」「明日行くけん」などと言われる内容。同署は「相手が息子や孫を名乗っても、電話の声たけでは信用しないようにする。『のどの調子が悪い』はオレオレ詐欺の常とう句！電話を切った後、あらかじめ知っている息子や孫の電話番