ゲームや古本などのホビー商品を扱う駿河屋（静岡市）は、外部からの不正アクセスによって約3万件のクレジットカード情報が漏えいした可能性があると発表しました。 駿河屋によりますと、2025年7月23日から8月6日にかけて、駿河屋が運営する通販サイト「駿河屋.jp」でカード決済をした利用者のカード名義人名やカード番号、有効期限、セキュリティコード、カードのブランドのほ