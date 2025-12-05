＜ゴルフ日本シリーズJTカップ2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞【画像】世界最強！スコッティ・シェフラーが契約外で使うのがこのボールアクシネットジャパンインクから、国内男子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内男子メジャー『ゴルフ日本シリーズJTカップ』でゴルフボール使用率No.1を獲得。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために