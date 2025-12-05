白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】シブコたちとドレスアップした吉田優利■Vポイント×SMBCレディス（3月21〜23日、千葉県・紫カントリークラブ すみれコース、優勝：吉田優利）2位に8打差で最終日を迎えた吉田優利は、4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」。結果はトータル13アンダー、2位に9打差をつける圧勝だった。しかしその朝