堀奈津佳が自身のインスタグラムを更新。1992年生まれの同級生で、2011年のプロテストに合格した同期でもある工藤遥加と「だいぶ前に一緒にでかけたランチ」で撮影した2ショットを投稿した。【写真】堀奈津佳と「超イケメン」の2ショットそして「今年、初優勝をあげたはるやん」「努力が実った瞬間」「自分の事のように嬉しかった」と、今シーズン序盤の「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」で、プロ入り15年目にして