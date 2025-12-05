＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、23歳の奥山純菜がトータル14アンダー・単独首位をキープしている。【写真】政田夢乃のドレス姿が天使すぎる1打差2位に政田夢乃。3打差3位タイに福山恵梨と今年のプロテストを突破した倉林紅、5打差5位タイには高橋しずく、加藤麗奈が続いてい