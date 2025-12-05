全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、今シーズンで初めて減少し、「44.99人」でした。厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「44.99人」でした。今シーズンで初めて減少しましたが、全国で「警報」の基準である30人を超えています。「警報」基準を超えているのは、41の都道府県で、最も多いのは埼玉県の「74.81人」、