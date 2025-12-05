トヨタが新型スーパーカーの世界同時発表会を行いました。静岡県裾野市のToyota Woven Cityでは、きょう（5日）午前11時から発表会が行われ、新型スーパーカーの「GR GT」「Lexus LFA Concept」とレーシングカーの「GR GT3」がお披露目されました。登壇した豊田章男会長は、トヨタの歴史に触れながら次のように語りました。豊田章男 会長「仲間たちと車作りをしながら、『秘伝のタレ』を未来に