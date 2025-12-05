アメリカ・ワシントンのホワイトハウス前で、クリスマスツリーの点灯式が行われました。トランプ大統領のカウントダウンでメラニア夫人がボタンを押すと、ツリーに灯りがともり、歓声が上がりました。1923年から100年以上続く、歴代大統領の伝統行事。高さおよそ11メートルのクリスマスツリーは、来年1月1日まで一般公開される予定です。