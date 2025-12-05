LINEの通話画面に自動表示される警告文（LINEヤフー提供）警察官をかたる詐欺被害の拡大を受け、LINE（ライン）ヤフーは、通信アプリ「LINE」の音声通話やビデオ通話の画面に警告文を自動的に表示する対策を導入した。アプリ側が詐欺の疑いがあるかどうかを判定し、水際での被害抑止を狙う。警察庁によると、偽警官詐欺の認知件数は今年1〜6月で4737件。被害額は約390億円に上った。20、30代の若い世代がだまされるケースが比