内閣府が５日発表した１０月の景気動向指数（ＣＩ、２０２０年＝１００）速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が前月より０・５ポイント上昇し、１１５・４だった。２か月連続の上昇で、一致指数の推移を機械的にあてはめた基調判断は「下げ止まりを示している」で据え置いた。