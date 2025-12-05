前楽天の阿部寿樹内野手が5日、名古屋市内の球団施設で契約交渉し、入団会見を行った。「4年ぶりに復帰になりました。本当に光栄なことですし、なつかしい思いと、ありがたい思いが強いです」トレードマークのひげから、「マスター」の愛称で親しまれた阿部が古巣復帰だ。岩手・一関一高から明大を経て、Hondaから15年ドラフト5位で中日に入団。22年オフに涌井とのトレードで楽天に移籍し、今季は43試合で打率・219、3本塁