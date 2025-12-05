今年で25年を迎える韻踏合組合が、ニューアルバム『まだいけるぜ！』を12月12日にリリースすることを発表した。12枚目となる今作は、バリエーションに富んだ全12曲を収録。先行シングルの「まだいけるか？」での梅田サイファーを始め、プロデューサー陣も初共演となる楽曲が盛り沢山。カラフルなトラックに、タイトル通りの前向きなメッセージがバイブスを上げてくれること間違い無しの、日本大阪発、アメリカ経由でジャマイカ 、