日銀タカ派利上げか、ドル円一時154.80円に下落も下げ渋る海外勢の反応見極め 市場は日銀の12月利上げを織り込みつつある。日銀が12月に利上げを実施し、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通しだと関係者の話としてブルームバーグが報じた。 来年の賃上げは労使ともに前向き姿勢が維持されるなど良好な内容が期待されるほか、関税政策と米経済の先行き不確実性が低下しているため、政策の打ち止め感は出さな