楽天を戦力外となり、中日に入団することが決まった阿部寿樹内野手が５日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場で入団会見を行った。２２年まで中日に在籍し、「マスター」の愛称で親しまれていた阿部は、４年ぶりの古巣復帰に、「本当に光栄。（現役を続けるか）悩んだけど、できればやりたいと思っていた。（オファーを受けて）うれしかったし、すぐに『お願いします』と言わせていただいた。最善を尽くして頑張りたい」と決意を新