足立区の子どもたちが、家庭の事情に左右されずに「本物の経験」に触れられるように。近藤弥生区長は、食育から体験活動、若者支援まで、子どもの育ちを丸ごと支える取り組みを進めてきました。「味覚も、生活力も、心の土台も、小さな頃の習慣から育つんです」と語る近藤区長。給食費無償化や芸術鑑賞体験、銭湯無料化など、ちょっとユニークであたたかな政策の背景には、子どもたちの未来を思う温かなまなざしがありました。お話