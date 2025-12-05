（左から）吉村紗也香、山口剛史、小穴桃里、青木豪【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は5日（日本時間6日）にカナダのケロウナで開幕する。日本は女子が吉村紗也香らのフォルティウス、男子が山口剛史らのSC軽井沢ク、混合ダブルスは小穴桃里、青木豪組が挑み、いずれも上位2チームに入れば、五輪の日本代表に決まる。4人制の男女はともに8チームの争い。日本は女子が8大会連続、男子