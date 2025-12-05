ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。12月5日（金）に配信された同企画では、ロバーツ監督が大谷翔平選手ら日本人選手のWBC出場について言及する場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】日本でオフを過ごしたロバーツ監督が披露した王貞治さんとのツーショット大谷選手のWBC出場について、以前「個人的にはWBCに出場しな