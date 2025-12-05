12月5日（現地時間4日）、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズが敵地スコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズと対戦。試合は最後の最後までもつれる大熱戦となったが、最後は八村の劇的な3ポイントシュートで決着がついた。 この日、レイカーズはルカ・ドンチッチとマーカス・スマートを欠く布陣となったが、オースティン・リーブスが44得点と爆発。