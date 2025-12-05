（台北中央社）行政院院会（閣議）は4日、ブタに対する食品残さ（生ごみ）の給餌の禁止などを盛り込んだ農業部（農業省）と環境部（環境省）の計画を決定した。移行期間を経て2027年から全面禁止となる。背景には、今年10月に台湾で初めてブタへのアフリカ豚熱（ASF）感染が確認された問題がある。ASFは中部・台中市の養豚場で発生した。その後の調べで、食品残さの加熱処理が行われていなかったことが原因である可能性が大きいと