株式会社焦点工房は、TTArtisanの交換レンズ「AF 35mm f/1.8 II（ソニーEマウント）」の最新ファームウェアを12月4日（木）に公開した。バージョン番号は04。 更新内容は周辺光量が減少する問題の改善。カメラ側の周辺光量補正機能を有効にすると、なお効果的だという。 AF 35mm f/1.8 IIはAPS-Cサイズのイメージセンサーに対応する単焦点AFレンズ。ソニーE用のほか、ニコンZ、富士フ