ロアッソ熊本は5日、片野坂知宏氏が新監督に就任することを発表した。2025明治安田J2リーグを9勝10分19敗・勝ち点「37」の18位で終え、J3リーグ降格が決まった熊本。6シーズンに渡って指揮を執った大木武前監督の退任が決定し、新指揮官のもとでJ2リーグ復帰を目指すこととなっていた。新監督に就任した片野坂氏は1971年4月18日生まれの現在54歳。現役時代はサンフレッチェ広島や柏レイソル、大分トリニータ、ガンバ大阪、ベ