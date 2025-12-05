µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï5Æü¡¢?µ®ºÛ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£?µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï1969Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß56ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°úÂà¸å¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ä¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤ä¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î»Ø´ø´±¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½éÇ¯ÅÙ¤ËJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×Àï¤«¤é¾å°ÌÁè¤¤¤Ë»²Àï¡£¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª