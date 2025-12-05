【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める音楽トークバラエティ『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』（テレビ東京）。12月4日放送の同番組に、ゲストとしてSUPER EIGHT大倉忠義が出演。関西Jr.時代からの着き合いのふたりならではの絆を感じさせるトークを繰り広げた。 ■永瀬が20歳を迎えた際、いちばん最初にお酒を飲んだ相手が大倉